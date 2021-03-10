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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

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القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، خمسة أطفال فلسطينيين من تجمع الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال بينهم ثلاثة أشقاء من تجمع الركيز شرق يطا، أثناء قيامهم بجمع "العكوب" تتراوح أعمارهم ما بين (7-11 عاما)، هم زياد وعمر وصقر جبر حميدات، وياسين جبرين حميدات، وجبر محمد حميدات، واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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