شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، خمسة أطفال فلسطينيين من تجمع الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أطفال بينهم ثلاثة أشقاء من تجمع الركيز شرق يطا، أثناء قيامهم بجمع "العكوب" تتراوح أعمارهم ما بين (7-11 عاما)، هم زياد وعمر وصقر جبر حميدات، وياسين جبرين حميدات، وجبر محمد حميدات، واقتادتهم إلى مستوطنة "كريات أربع".