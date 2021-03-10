شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر بث قناة الجزيرة القطرية فيلمًا تلفزيونيًا مسيئًا لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيونى بعنوان (خارج النص) يوم الأحد الماضى، الموافق 7 مارس 2021م، لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار، واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج التلفزيونى يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا.

وبحسب وكالة الانباء البحرينية "بنا"، فقد أعربت وزارة الخارجية عن استياء مملكة البحرين وشعبها الكريم من المعاملة السيئة التى يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد التى توارثوها عن الأجداد والآباء على مر السنين، وهى معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التى نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية، وتهدد مصدر رزق الصيادين البحرينيين.

وأكدت وزارة الخارجية أنها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التى تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين، مواقف غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التى صادقت على البيان.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضى فى تحسين العلاقات بين البلدين، حفاظًا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية.