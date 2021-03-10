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رئيس الصين يتمنى الشفاء للرئيس السورى بشار الأسد إثر إصابته بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس الصينى شى جين بين اليوم الأربعاء برسالة تعاطف إلى الرئيس السورى بشار الأسد بعد إصابته وزوجته بفيروس الجديد (كوفيد-19)، وفى رسالته قال شى، بحسب "شينخوا" إنه بعد علمه بإصابة الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، أعرب وزوجته بنج لى يوان عن تعاطفهما وتمنياتهما للأسد وزوجته بالشفاء العاجل.

وأكد شي أن الصين حكومة وشعبا تدعم بقوة جهود مكافحة كوفيد-19 التى تبذلها سوريا حكومة وشعبا، معربا عن إيمانه بأنه في ظل قيادة الرئيس الأسد، سيهزم الشعب السوري كوفيد-19 بكل تأكيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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