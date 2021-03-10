شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تقدم دعما ماليا للسودان لمواجهة فيضانات وسيول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سفارة السودان بالقاهرة، الدعم العربي المالي المقدم من الجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في مواجهة كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت معظم أنحاء السودان خلال عام 2020.

وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم الأربعاء، بأن السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة، قام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك ضم القطاع الاقتصادي بالجامعة واتحاد قيادات المرأة العربية والاتحاد العربي للتنمية الاجتماعيــة المستدامة ، بزيارة سفارة السودان بالقاهرة ومقابلة نائب رئيس البعثة السفير خالد الشيخ وتسليمه المبالغ التي تبرعت بها المنظمات والاتحادات العربية لتسليمها للجهات المعنية بجمهورية السودان لدعم جهودها مع المتأثرين من أبناء الشعب السوداني جراء كارثة الفيضانات والسيول.

وقال السفير كمال حسن علي في تصريح له اليوم "إنه في إطار اجتماع منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك والذي نظمه القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية في 8 سبتمبر 2020 لتقديم الدعم والمساعدة والإغاثة للشعب السوداني لمواجهة كارثة الفيضانات والسيول التي اجتاحت معظم أنحاء السودان في عام 2020 ، فقد شهد هذا الاجتماع تجاوبا كبيرا من الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية والاتحادات العربية التي قدمت الدعم العيني من مواد غذائية والأدوية ومستلزمات طبية ودعم مالي مقدر بمبلغ 105 آلاف دولار أمريكي وكذلك مبلغ 160 ألف جنيه مصري،مشيرا إلى أن الجامعة العربية كانت قد تبرعت بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي لذات الغرض .