شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دحلان: 40 ألف لقاح مضاد لفيروس "كورونا" فى الطريق إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القيادى الفتحاوى محمد دحلان عن وصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدعم من دولة الإمارات إلى قطاع غزة غدا الخميس.

وقال فى بيان له نقله موقع "أمد" الفلسطينى: "استمرارا للعطاء الإماراتى الكريم، أبشر أهلنا الصامدين الصابرين بوصول دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف توفير حماية أمنة لطواقمنا الطبية الباسلة وأصحاب الأولوية حسب ما تعارف عليه المجتمع الدولى برمته خاصة كبار السن ومن يعانون من أمراض محددة".

وأوضح أن الدفعة الجديدة تبلغ 40 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسى تصل قطاع غزة ظهرة غدا، ليبلغ إجمالي الجرعات 60 ألف جرعة كافية لتأمين سلامة وحياة 30.000 مواطن فلسطيني، معاهدا الفلسطينيين على مواصلة كل جهد ممكن لتأمين المزيد.

وأشار دحلان إلى أن الدفعة الجديدة من اللقاحات ستوظف لتوفير الحماية لعشرة آلاف من المستحقين في قطاع غزة بتخصيص 20.000 جرعة، وكذلك 20.000 جرعة لعشرة آلاف من طواقمنا الطبية والفئات المستهدفة في الضفة الغربية، وذلك طبقاً للمعايير الصحية والأخلاقية وبشفافية كاملة.

وقدر دحلان الجهود المستمرة لدولة الإمارات قيادةً وشعباً في دعم الشعب الفلسطينى بكل الوسائل الممكنة.