شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى يداهم محال ومنازل تلاعبت بأسعار الليرة مقابل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز أمن الدولة فى لبنان، تنفيذ مداهمات لمحال ومنازل تخص أشخاصا يزاولون مهنة الإتجار فى العملات الأجنبية والصرافة من دون ترخيص، وذلك فى إطار جهود مكافحة التلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر جهاز أمن الدولة اللبنانى – فى بيان له اليوم – أن المداهمات تمت بناء على قرار من النائب العام القاضى غسان عويدات، وأنها شملت مناطق مختلفة فى محافظتى جبل لبنان والبقاع.

وأضاف أنه جرى إلقاء القبض على عدد من الأشخاص خلال المداهمات حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية المختلفة والليرة اللبنانية، وإحالتهم إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة جرى إحالتها لأقسام التحليل الفنى المختصة للتوسع فى التحقيقات.

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، قد ترأس قبل يومين اجتماعا أمنيا – اقتصاديا على خلفية التراجع المتسارع فى سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى فى السوق الموازية (السوداء) وتقرر فى ختامه تكليف الأجهزة الأمنية والعسكرية بملاحقة وضبط من يضاربون فى العملة الوطنية وإحالتهم إلى القضاء، بعدما اعتبر المجتمعون أن الارتفاع الكبير فى سعر الصرف غير مبرر ولا يعكس الأسعار الحقيقية، وأنه يأتى فى سياق مخطط يستهدف ضرب النقد الوطنى وزعزعة الاستقرار.

ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 9 أيام على وقع التدهور الحاد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكى فى السوق السوداء والغلاء المعيشى الكبير.

ويبلغ سعر الصرف الرسمى 1500 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، كما أن هناك منصة استحدثها مصرف لبنان المركزى فى غضون العام الماضى ويبلغ فيها سعر الصرف 3900 ليرة للدولار، فى حين تجاوز سعر صرف الدولار فى السوق السوداء 10 آلاف ليرة لبنانية.