شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يصد هجوما صاروخيا للحوثيين على مأرب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه دمر هدفا جويا معاديا أطلقته قوات الحوثيين في مدينة مأرب باليمن. وذكر التحالف الذي تقوده المملكة أنه تم تدمير دفاع جوي معاد من نوع “سام-6” للميليشيا الحوثية في المحافظة.

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