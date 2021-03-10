البحرين تستنكر إجراءات قطرية ومواقف "غير مقبولة تتناقض مع مبادئ حسن الجوار"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ويرجع هذا الاتهام إلى برنامج تلفزيوني بثته شبكة "الجزيرة" القطرية، بجانب ما وصفتها بالمعاملة السيئة من قبل قوات خفر السواحل القطرية لصيادين بحرينيين.

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وأوضحت الوزارة في بيان أنها وجهت "لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة القطرية من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص) يوم الأحد الموافق 7 مارس/آذار 2021"، مضيفة أن "البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا".

وأعربت الوزارة عن استياء البحرين من "المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد... وهي معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".

وتابع البيان أن "وزارة الخارجية تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها دولة قطر تجاه مملكة البحرين غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا من مبادئ وأحكام والتزامات واجبة التنفيذ من قبل جميع الدول التي صادقت على البيان".

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.

وأعلنت الدول الأربع، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.