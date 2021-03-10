موسكو ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الوزارة: "نرحب بقرار البرلمان الليبي، ونعتبره خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في ليبيا على أساس توافق بناء مقبول بين الأطراف المتحاربة وحوار شامل بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة".
وأضافت الوزارة: "إن ليبيا كانت وستظل شريكا مهما لروسيا في شمال إفريقيا، ونهدف إلى زيادة تطوير الاتصالات السياسية بين البلدين، واستعادة مستوى عال من التعاون الثنائي بسرعة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والفنية والإنسانية".
وقام مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
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وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية علىمنح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".
وتمثل موافقة البرلمان على الحكومة أكبر فرصة تسنح منذ سنوات لإيجادحل للصراع الليبي لكن لا تزال هناك عقبات كبرى لتوحيد إدارتين متنافستين وللإعداد لانتخابات نزيهة على مستوى البلاد.