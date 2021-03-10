قيس سعيد… أول رئيس دولة يتصل برئيس الحكومة الليبية الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، في بيان قالت فيه، إن "قيس سعيد، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة"، مشيرة إلى أنه "هنأ الأشقاء الليبيين، بعد أن تمكنوا من الالتقاء على كلمة سواء".

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ولفت البيان إلى أن "الرئيس التونسي أعرب عن عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات، وأن ذلك لا يقوم فقط على المصالح المشتركة المألوفة بين الدول، بل كذلك على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ".

ولفت البيان إلى أن "رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، عبر عن شكره للرئيس التونسي الذي كان أول رئيس دولة يتصل به لتقديم تهانيه مؤكدا أنه يتطلع إلى لقائه في أقرب وقت".

ووافق مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".

وأرجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، عبد الحميد الدبيبة، تأخر تسمية وزيري الدفاع والخارجية في حكومته إلى ما وصفه بضغوط دولية. وقال الدبيبة، خلال مداولاته مع النواب في جلسة للبرلمان في سرت، تناقش منح الثقة لحكومته، "ما جعل وزارتي الدفاع والخارجية شاغرتين هو عدم التوافق الداخلي على شخصية معينة، وهناك ضغوطات دولية حيالها، أقولها بكل صراحة".

واقترح عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، حسبما قال مكتبه، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، وبحسب القائمة سيشغل الدبيبة منصب وزير الدفاع، وتضم الأسماء أيضا نائبين لرئيس الوزراء من شرق ليبيا وغربها.

وتم اختيار عبد الحميد الدبيبة، من خلال محادثات أجرتها الأمم المتحدة في جنيف مطلع الشهر الماضي، لرئاسة حكومة وحدة مؤقتة للإشراف على الاستعداد للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية هذا العام.