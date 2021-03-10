إعلام: إلغاء زيارة ولي عهد الأردن إلى المسجد الأقصى في اللحظات الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله إلى المسجد الأقصى اليوم، ألغيت بسبب خلاف مع الإسرائيليين على تأمين حراسته.

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وبحسب الهيئة، وصل ولي العهد إلى الجسر الحدودي "جسر الملك حسين"، وعاد هو والوفد المرافق إلى عمّان قبل نصف ساعة.

وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى انتشار كبير للشرطة الإسرائيلية وإغلاق بعض الطرق في الشطر الشرقي لمدينة القدس قبل أن تعلن هيئة البث عن إلغاء الزيارة.

في الأسبوع الماضي، قال الحسين إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، واعتبر القدس قضية شخصية "بالنسبة للهاشميين، وخط أحمر عند كل أردني".

وأضاف في حوار صحفي:

رؤية الأردن واضحة، وهي حماية مصالحه الاستراتيجية، ومواقفنا ثابتة من القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية.

ويشرف الأردن، من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، وذلك بموجب القانون الدولي.

قال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، في فبراير/ شباط الماضي، إن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على رأس أولويات الدبلوماسية الأردنية.