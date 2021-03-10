شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الحياة الفطرية» بشأن مقطع الصيد الجائر لطائر «الرهو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تفاصيل مقطع فيديو ذكر أنه متداول وظهر فيه صيد جائر لطيور “الرهو” قبل أيام. وقال المركز عبر “تويتر”: “إنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول حول الصيد الجائر لطيور “الرهو” بتاريخ 7 مارس 2021م، فإن التصوير كان خارج المملكة”. ونشر المركز صورة للواقعة، والتي بينت قيام عدد من الأشخاص بصيد 42 طائراً من طيور “الرهو”.

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