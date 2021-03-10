شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تحذر من سلوك خاطئ وتعده ضمن المخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الإدارة العامة للمرور من سلوك خاطئ يقع فيه العديد من أصحاب المركبات، مؤكدة أنه يندرج تحت بند المخالفات المرورية. وغرد حساب المرور السعودي على “تويتر” قائلاً : “أعطِ الطريق حقه.. رمي الأجسام خارج المركبة سلوك مخالف لنظام المرور”.

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