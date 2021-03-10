شاهد.. الداخلية المصرية تنشر فيديو للحظة القبض على المتحرش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت الداخلية المصرية فيديو للحظة القبض على المتحرش بطفلة المعادي.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت تفاصيل القبض على المتحرش بطفلة المعادي والتي انتشر لها فيديو حول الواقعة منذ 24 ساعة، وتسبب في ردود أفعال واسعة في الشارع المصري.

وقالت الداخلية في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) متضمناً مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتحرش بطفلة منطقة المعادى بالقاهرة».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض المتهم على النيابة العامة».

كانت مواقع التواصل الاجتماعي أظهر فيديو نشرته إحدى السيدات على صفحتها بموقع «فيسبوك»، يظهر قيام متحرش المعادى باستدراج الطفلة في أحد مداخل العقارات بالطابق الأرضي واصطحابها بجوار سلم العقار وبدء التحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يحاول الالتفاف حتى يتأكد من عدم مرور أي شخص في العقار، بينما أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها.

وقالت السيدة التي نشرت الفيديو إن «الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل العمارة، والمتحرش نادى على البنت الصغيرة، وعمل اللي انتوا شايفينه، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري.. لازم يتحاسب».