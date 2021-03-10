شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يكشف عن ميزة جديدة لـ «انستقرام».. تعليقات بالصوت والكتابة التلقائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني، عبدالله السبيعي، عن ميزة إضافية يعمل عليها موقع التواصل “انستقرام” تتيح استخدامات إضافية للتعليق والكتابة. وقال السبيعي عبر “تويتر”: “يعمل Instagram على ميزة إضافة تعليقات بالصوت والكتابة التلقائية بالإضافة الى إمكانية تغير نمط الخطوط وغيرها”.

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