شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بتشديد الرقابة على الإعلانات التي يقوم بها بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، وما تسببه من ازدحام وتجمعات مخالفة للإجراءات الاحترازية ومحاسبة من يخالف ذلك.

وأكد أمير الرياض، على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على المخيمات ورصد مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت خلال الفترة من 18188(7/23-16) مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية وإغلاق (13) منشأة من خلال (23848) جولة ية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.