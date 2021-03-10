شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تعلن الربط بين منصتي «فسح» و«سابر» لتسريع الإجراءات الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن الربط بين منصتي «فسح» و «سابر»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك لتسريع إجراءات الفسح الجمركي وجعلها أكثر مرونة على التجار والمستوردين.

ومنصة «فسح» هي نافذة إلكترونية موحّدة لمنظومة الاستيراد والتصدير، تستهدف تيسير خدمات التجارة الدولية عبر أتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير.

وتتيح منصة «فسح» خدمات المنافذ الجوية، وخدمات الميناء الجاف، وخدمات المنافذ البرية، وخدمات الموانئ البحرية، وكذلك خدمات المستوردين والمصدرين.

أما منصة «سابر» فهي منصة إلكترونية تمكّن المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونياً للمنتجات الاستهلاكية.