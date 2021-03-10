السفير الأمريكي في ليبيا يعلق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

دبي - محمود عبدالرازق - ورحب نورلاند في تغريدة له على حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع "تويتر" بتشكيل الحكومة.

وقال نورلاند:

مثل الكثيرين من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت. تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر القادم.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في وقت سابق، أن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، قائلا إن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".