شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تكلف 20 مهندسا وفنيا للإشراف على صيانة أبواب المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أعمال الصيانة الدورية الشاملة لجميع الأبواب الخاصة بالمسجد الحرام، والتى تتم على مدار الساعة، حيث تمت عملية الصيانة تحت إشراف قسم الأعمال المدنية بوكالة الشؤون الفنية والخدمية، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور لجانب من عملية صيانة أبواب المسجد الحرام.

وخصصت رئاسة شئون الحرمين 20 موظفاً من مهندسين وفنيين مختصين يشرفون على هذه الأعمال، للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، والتأكد من ثبات جميع القطع.



أعمال صيانة أبواب المسجد الحرام

وأوضح المهندس مطلق بن مزهي العتيبي، مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين، أن من ضمن أعمال الإدارة الإشراف على جميع الأبواب والحلي والإكسسوارات الخاصة بها، حيث يتم التأكد من سلامة المصدات الخاصة بالأبواب، والتأكد من ثبات جميع القطع، ويتم عمل الدهانات على الأبواب الخشبية والداخلية على ستة مراحل وهي:

المرحلة الأولى: التأكد من عدم وجود تغير للألوان أو تقشير أو خدوش في الباب.

المرحلة الثانية: عمل الحماية على الإكسسوارات والحليات.

المرحلة الثالثة: يتم صنفرة الباب بدرجات الصنفرة لاستقبال الرش الذهبي.

المرحلة الرابعة: يتم معالجة الباب من جميع الأضرار بالمعجون وغيره، بطبقات التأسيس.

المرحلة الخامسة: رش طبقات الدهانات الأولية وإعادة الصنفرة بصنفرة ناعمة.

المرحلة الأخيرة: رش الطبقات النهائية وطبقة الحماية، وأن المواد المستخدمة لهذه الأبواب مواد خاصة للمسجد الحرام.



صيانة ابواب المسجد الحرام

كما أشار مساعد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، إلى أن أعمال النجارة تتم كذلك على أربعة مراحل وهي:

المرحلة الأولى: يتم التأكد من ميزان الأبواب.

المرحلة الثانية: إعادة تشحيم الكوالين والمفصلات ومجاري سحب الباب، مع التأكد من ربط المفصلات وتركيب المسامير.

المرحلة الثالثة: التشييك على حليات ومقابض الباب، وتركيب القطع المفقودة منها.

المرحلة الأخيرة: إعادة تركيب الحماية السفلية للأبواب والصدادات.

وفى وقت سابق، أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود بالمسجد الحرام، وفق أساليب حديثة ومتطورة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تولى فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، أعمال الصيانة للحجر الأسود.