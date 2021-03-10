“صندوق الاستثمارات” يوقّع اتفاقية للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 15 مليار دولار

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، مع مجموعة من 17 مؤسسة مالية دولية رائدة من آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد القروض وأدوات الدّيْن إحدى مصادر التمويل الأربعة التي اعتمدها صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجيته.

ويمنح التسهيل الائتماني المتجدّد متعدّد العملات مرونة للصندوق في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، كما يُشكِّل جزءاً من استراتيجية التمويل المتنوعة والمستدامة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025.

ويوفر التسهيل للصندوق سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الفرصة لذلك.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً، ويواصل دوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة من خلال ضخ 150 مليار ريال سعودي سنوياً في الاقتصاد المحلي.