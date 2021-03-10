شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأمن السيبراني» بشأن ثغرات في منتجات «مايكروسوفت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة حول ثغرات لمنتجات شركة مايكروسوفت، حيث أصدرت الشركة عدة تحديثات لمعالجة هذه الثغرات في عدد من منتجاتها.

وأوضح المركز عبر تغريدة على حسابه بتويتر، أن مستوى التحذير عالي الخطورة، وأنه يستهدف كل القطاعات، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات لتنفيذ برمجيات خبيثة عن بُعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وتنفيذ هجمة انتحال الشخصية (Spoofing).

من جانبه أوصى الأمن السيبراني، بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت مايكروسوفت توضيحًا لهذه التحديثات من خلال الرابط التالي :هنا.