شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الباحة» يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بمحافظة المخواة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت المديرية العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في محافظة المخواة بالباحة، معرضاً حياته والآخرين للخطر. وأكد “المرور ” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أنه تمَّت إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً لقائد المركبة وهو يمارس التفحيط بأحد شوارع المخواة.

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