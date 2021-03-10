شاهد.. صورة لمتحدث «التحالف» على الدبابة في مأرب برفقة قادة الجيش اليمني

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس : نشرت وكالة الأنباء (واس)، صورة لمتحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي وهو على الدبابة في جبهة مأرب. وظهر المالكي، برفقة رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير عزيز وقائد المنطقة السادسة اللواء أمين الوائلي وعدد من ضباط وأفراد الجيش الوطني اليمني. يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه الجيش اليمني الوطني تقدمه في محافظتي تعز ومأرب وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

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