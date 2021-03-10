شكرا لقرائتكم خبر عن تديرها عمالة مخالفة.. «التجارة» تضبط استراحة للغش بأسطوانات الغاز في المدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت وزارة التجارة، بعد التحري المسبق والتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط استراحة للغش في أسطوانات الغاز بالمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها بتويتر، أن الاستراحة يقوم عليها عمالة مخالفة للتلاعب بكميات الغاز ثم تغليفها بعلامات رسمية لبيعها بالأسواق.

كما أشارت إلى أنها ضبطت أيضاً 3 سيارات نقل و128 أسطوانة غاز مغشوشة ومجهزة للبيع، فيما تم إحالة العمالة للجهات المختصة.