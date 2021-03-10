شقيقة لجين الهذلول: القضاة أيدوا الحكم الأول عليها

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت لينا الهذلول، عبر حسابها بموقع "تويتر"، أكد القضاة الحكم الأول على لجين الهذلول".

وحضرت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، اليوم الأربعاء، جلسة استئناف جديدة أمام محكمة في العاصمة الرياض.



وأظهرت لقطات فيديو الناشطة السعودية، وهي تحيي دبلوماسيين، سمحت السلطات السعودية، لهم باستقبالها، قبل دخولها مقر المحكمة، إذ شكرتهم على الحضور قائلة: "دعونا نأمل أن الحكم قد تم تغييره أو تعديله قليلا.. وسنرى كيف تسير الأمور.. شكرا جزيلا لدعمكم".

وأفرجت السلطات القضائية في السعودية عن لجين الهذلول في العاشر من شهر فبراير/ شباط الماضي، بعدما حكمت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، عليها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.