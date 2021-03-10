مصر... قرار من النيابة بشأن متهم جديد في واقعة "متحرش المعادي"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "البوابة نيوز" المصري، أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس متهم يدعى "مدحت س" فني تكييف بتهمة التستر على المتهم الرئيسي في الواقعة محمد جودت (38 سنة)، بمسكنه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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وكانت النيابة العامة أمرت باستدعاء المتهم مدحت في واقعة متحرش المعادي، بتهمة التستر على متهم بعد ارتكاب جريمته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي تخفى ساعات عدة برفقة المتهم الثاني بمنطقة الدرب الأحمر، بعد أن هاتفه إثر انتشار فيديوهات له بينت ارتكابه واقعة التحرش بطفلة في مدخل أحد العقارات.

وبينت التحقيقات أن المتهم ذهب إلى منزل صديقه عقب ارتكاب الواقعة وبدل ملابسه، وظل عنده عقب انتشار الفيديوهات ومطالبات ضبطه، لكن قوات الشرطة المصرية نجحت في ضبط المتهم بعد ساعات قليلة من انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها.

وبينت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة إلى مدخل أحد العقارات بحجة إعطائها حلوى، وما إنْ دخلت حتى جذبها بجانب السلم وحاول الاعتداء عليها؛ ولكن كاميرات المراقبة الخاصة بمعمل تحاليل في الدور الأرضي حالا دون تمكنه من الاعتداء عليها. وتمكنت إحدى السيدات من إنقاذها، ليفر هاربا، ثم يتم ضبطه. وجرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن والد الطفلة الضحية يعمل "سايس" في ميدان الحرية بمنطقة المعادي، وان الطفلة لديها 3 أشقاء آخرين.