وزير الخارجية السعودي: نتخذ إجراءات رادعة لحماية منشآتنا البترولية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في الرياض، أن "المملكة ستتخذ إجراءات رادعة لحماية منشآتها البترولية في أعقاب هجمات لقوات الحوثيين اليمنيين المتحالفين مع إيران على منشآت الطاقة".

وأشار الوزير السعودي إلى أن "إيران تواصل إمداد الحوثيين في اليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

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كما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن التحالف بين المملكة وروسيا استراتيجي وأن التنسيق والتعاون مع موسكو على أعلى مستوى، "نثمن تحالفنا الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية الصديقة ونؤكد على أن التنسيق والتشاور والتعاون قائم بأعلى مستوياته بين البلدين الصديقين".

وحول التنسيق على صعيد المجال النفطي، قال بن فرحان "المملكة وروسيا حريصة على سعر عادل للبترول للمستهلكين والمنتجين وهذا ما تقوم عليه آلية أوبك+ وهناك تنسيق جيد في هذا الإطار ومستمرون في دعم الاقتصاد العالمي".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو والرياض تناقشان إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك-V" ضد فيروس كورونا في السعودية.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي: "لدينا مصلحة مشتركة في التعاون في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك بلورة القضايا الخاصة بتنظيم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي "سبوتنيك-V" هنا، في المملكة العربية السعودية، ومناقشة إمكانية توطين إنتاجه".