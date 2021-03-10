الجيش اليمني يستعيد مناطق عدة غربي تعز إثر معارك ضد جماعة "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش اليمني نفذ هجوما واسعاً غربي تعز، تمكن خلاله من السيطرة على منطقة الكدحة في مديرية المعَافِر، بعد تأمينه قرية الغليل والسحيحة ونقيل الأضوح ومدرسة طارق".

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وأضاف أن قوات الجيش اليمني التحمت مع القوات المشتركة في الساحل الغربي في جبهات الوازعية عند النقطة 500، ووصلت طلائعها إلى منطقة المشاولة السفلى، القريبة من الخط الرئيس الرابط بين الوازعية والبَرح.

وأشار المصدر إلى استمرار المعارك في منطقة الطوير في مديرية مَقبنة التي تفصلها مع بقية القوات في مديرية الوازعية غربي تعز، بالتزامن مع عمليات تمشيط في منطقة الحجب للالتحام مع القوات المتقدمة من منطقة الكدحة، واستمرار التقدم باتجاه مدينة البرح الاستراتيجية.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، فيما أسرت القوات الحكومية قيادياً في جماعة "أنصار الله" واستعادت أسلحة وراجمة صواريخ كاتيوشا خلال المعارك المستمرة منذ فجر اليوم.

يأتي ذلك غداة سيطرة القوات الحكومية على قرى درخاف والعنصاب والمنبهة والمدهافة والمنظافة والرحبة، وسوق الكدحة وتباب الشيكي والحمراء والخزان ومنبه، وجبال علقة والدرب والممطار الاستراتيجية وتبة هوب الراعي، بعد يوم من استعادته قريتي مفرق المطاحن والكبب وتبة القاعدة، وقرية وسوق القشعة.

والخميس الماضي، أعلن الجيش اليمني السيطرة على كامل الأطراف الغربية من مديرية جبل حبشي، بعد تأمين منطقتي القوز والأشروح.

سبق ذلك تقدم مماثل، الأربعاء، حيث استعادت القوات الحكومية جبل رحنق الاستراتيجي في منطقة قَهبان بمديرية مَقبنة غربي تعز، وجبل عقاب الاستراتيجي وقرى القاعدة والمدفن والحمرة في منطقة الأشروح بمديرية جبل حبشي غربي تعز، عقب تأمينها جبل عودين وتلال الردمة والزوم والشاهد في مَقبنة غربي تعز، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".