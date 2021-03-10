وزير الاستخبارات الإسرائيلي يجتمع بمسؤولين مصريين كبار في شرم الشيخ... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، إن "وزير الاستخبارات كوهين ترأس وفدا ضم مدراء أكبر الشركات الإسرائيلية، وهو الأكبر من نوعه منذ 20 عاما، إلى شرم الشيخ، حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين كبار".

وأوضح أنه "تم بحث توسيع حجم التجارة بين البلدين والتعاون في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة"، مضيفا أنه "من المتوقع وصول حجم التجارة بين البلدين إلى مليار دولار سنويا".

© AP Photo / Petros Karadjias

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية نشر تغريدة جندلمان، وأرفقها بتعليق "انتصارات السلام هي الانتصارات الحقيقية التي تشجع أجواء الاستقرار والاستثمار وبالتالي تخلق فرص عمل لجيل المستقبل".

وفي السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن وزير الاستخبارات إيلي كوهين اجتمع في منتجع شرم الشيخ بمصر مع نائب رئيس المخابرات المصرية ناصر فهمي، وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة للبلدين.

وأشارت الهيئة إلى أن الجانبين بحثا أمس، محاربة الإرهاب المتطرف، خاصة في شبه جزيرة سيناء، وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد اللواء ناصر فهمي، نائب رئيس المخابرات المصرية، أن بلاده معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات إلى الأمام، وأنها ستعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمجالات الأخرى مع إسرائيل.