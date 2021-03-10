نتنياهو يزور الإمارات الخميس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في تغريدة لها على "تويتر"، إنه بعد سلسة من التأجيلات، قرر نتنياهو زيارة دولة الإمارات، غدا الخميس، قبل الانتخابات الإسرائيلية بعشرة أيام.

​وكان الموقع الإلكتروني "واللا" نقل، بداية الشهر الجاري، عن مصادر إسرائيلية رفيعة، تأكيدها أنه تجري اتصالات في الأيام الأخيرة في محاولة لتحديد موعد لزيارة نتنياهو لكل من أبو ظبي والمنامة، والتي سيحاول استغلالها في دعايته الانتخابية.

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وأشار الموقع إلى أن هذه المرة الرابعة التي يحاول فيها نتنياهو ترتيب زيارة إلى منطقة الخليج، إذ من المتوقع أن تكون زيارته تلك لكل من الإمارات والبحرين بمثابة الحدث الأهم في دعايته الانتخابية، في الوقت الذي أوضح مسؤولون إماراتيون أن مثل هذه الزيارة ستكون بمثابة تدخل في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

وتبدأ، الليلة، عملية الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية في البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في نيوزيلندا قبل غيرها.

وسيتمكن الموظفون في البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، ابتداء من مساء اليوم، الإدلاء بأصواتهم المبكرة في الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجرى يوم 23 مارس/آذار الجاري.

ويعتمد نتنياهو على ما قام به من اتفاقيات دبلوماسية مع دول عربية الفترة الأخيرة لدعمه في الانتخابات العامة الإسرائيلية، حيث وقعت إسرائيل اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب، بالإضافة إلى إعلان عن تطبيع العلاقات مع السودان.