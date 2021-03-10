الدبيبة: الحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي- سبوتنيك. وأعلن الدبيبة، أمام مجلس النواب الليبي، بعد منحه الثقة، اليوم الأربعاء أن "لا مركزية للدولة الليبية ولا مركزية للأقاليم وقوة الدول تكون من خلال آليات الحكم الفعالة.. والحرب لا يمكن أن تتكرر في ليبيا مرة ثانية ولا يمكن أن نتقاتل فيما بيننا مرة أخرى".

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ودعا رئيس الحكومة الجديد مجلس النواب الليبي "للالتئام وتعويض ما فاتكم في فترة الانقسام التي حدثت السنوات الماضية"، مضيفا أن "الكثير من الاستحقاقات ما زالت تنتظركم بداية من إقرار الموازنة وقانون الاستفتاء ووصولا إلى اعتماد قانون فعال للحكم المحلي".

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن "الأعضاء وافقوا بالأغلبية على منح الثقة للحكومة"، وإن "132 نائبا وافقوا على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وامتنع عضوان عن التصويت فيما تغيب 36 آخرون عن الجلسة".