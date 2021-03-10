"تتابعون المعارضين وتقطعون أجسادهم"... إيران ترد على تصريحات السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AP

وقال المندوب الإيراني، محمد ساداتي نجاد، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "زميلي السعودي يفتخر بالمساعدات المالية الهائلة لليمن ويدعو الآخرين إلى إجراء مماثل، غير أنني أوصي السعودية بالاحتفاظ بأموالها والتخلي عن قتل اليمنيين وتخريب بلادهم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وخاطب مندوب إيران السعودية، قائلا إن "ثراءكم ليس مبررا لإثارة الفوضي في المنطقة ودعم التطرف فيها ومتابعة معارضيكم في العالم بأسره وتقطيع أجسادهم".

وكان المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، قال في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن "المملكة تعرضت مؤخرا لاعتداءات بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران"، مضيفا أن "هذه السياسة التي تتبعها إيران تؤدي لتعريض المنطقة للخطر والدمار والحروب والنزاعات".

ودعا المندوب السعودي المجتمع الدولي إلى "وضع حد للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري أو الانتهاكات العابرة للحدود والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وإثارة النزعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية".