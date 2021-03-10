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الدبيبة بعد منح البرلمان الليبى الثقة لحكومته: بالوحدة سنصل بليبيا لبر الأمان

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القاهرة - سامية سيد - تعهد عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بالعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مضيفا: "الليبيين وحدة واحدة وقلوب واحدة"، مشددا على أن ليبيا يجب أن تكون وحدة واحدة غير مقسمة، قائلا:" بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

 

وقال الدبيبة في كلمة بعد منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة،: هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، داعيا لإنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

 

ونالت حكومة عبد الحميد الدبيبة الثقة  بأكثرية 132 صوتا فى البرلمان.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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