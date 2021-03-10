شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة بعد منح البرلمان الليبى الثقة لحكومته: بالوحدة سنصل بليبيا لبر الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بالعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، مضيفا: "الليبيين وحدة واحدة وقلوب واحدة"، مشددا على أن ليبيا يجب أن تكون وحدة واحدة غير مقسمة، قائلا:" بالوحدة سنصل بليبيا إلى بر الأمان".

وقال الدبيبة في كلمة بعد منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة،: هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، داعيا لإنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا.

ونالت حكومة عبد الحميد الدبيبة الثقة بأكثرية 132 صوتا فى البرلمان.