شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: المملكة ستتخذ الإجراءات الرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن محاولات الاستهداف الفاشلة لميناء رأس تنورة، ومناطق شركة أرامكو بالظهران، لا تستهدف أمن المملكة فقط وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمدادته البترولية.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أهمية عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وأضاف: “نجدد دعمنا للوصول إلى حل سياسي للأزمة في اليمن؛ حيث إن تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة يعدّ خطوة مهمة في فتح الطريق أمام حل سياسي متكامل للأزمة، ونؤكد دعمنا لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة”.

وتابع: “ستتخذ المملكة الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ويوقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

وأكد أن المملكة تثمن التحالف الاستراتيجي مع روسيا، مضيفا أن التعاون بين البلدين أسهم في استقرار أسواق الطاقة خلال الفترة الماضية العصيبة وحماية منظومة الاقتصاد العالمي.