شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: إيداع 1.9 مليار في حساب المستفيدين من دفعة شهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ40 لشهر مارس الجاري لعام 2021.

وأبان “حساب المواطن”، في “انفوجراف” نشره على “تويتر”، أن إجمالي مبالغ دعم المستحقين لدفعة شهر مارس بلغ 1.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي التعويضات عن الدفعات السابقة 16.4 مليون ريال.

وأضاف أن عدد المستفيدين والتابعين بلغ 10.5 مليون مواطن، وحصل 77 % من المستفيدين حصلوا على الدعم.

وكان حساب المواطن، قد أعلن عن بدء إيداع دعم الدفعة الـ40 للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

ويتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وحث البرنامج، سابقا على أهمية تعديل البيانات عند حدوث أي تغيير عليها، مشيراً إلى أن الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير هي 15 يوماً.