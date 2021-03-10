شكرا لقرائتكم خبر عن منها منح الإجازات والتقاعد المبكر.. إسناد صلاحيات جديدة لمديري تعليم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

منحت وزارة التعليم، مديري تعليم المناطق مزيداً من الصلاحيات للمساهمة في سرعة الإنجاز وتحقيق جودة العمل.

ومن بين هذه الصلاحيات فقد منحت الوزارة مديري تعليم المناطق صلاحية كف اليد وإنهاء شاغلي الوظائف التعليمية، وكذلك الموافقة على منح الإجازات التعليمية والموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية، -وفقاً لـ”عكاظ”-.

كما منحت وزارة التعليم، مديري تعليم المناطق صلاحية قبول الاستقالة والتقاعد المبكر وتوقيع العقوبات الإدارية واعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتهم، والإبعاد الفوري للعاملين بالمدارس الذين تظهر عليهم مخالفات فكرية أو سلوكية وتحويلهم للعمل الإداري، والموافقة على إنشاء مباني المدارس الأهلية أو إيقافها إذا أخلت بإجراءات السلامة.