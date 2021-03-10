قراصنة يخترقون بيانات سرية في الولايات المتحدة.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن قراصنة شبكات إلكترونية قالوا إنهم اخترقوا مجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة التي جمعتها شركة في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، وتمكنوا من الوصول إلى بيانات من 150 ألف كاميرا مراقبة داخل مستشفيات، وشركات، وأقسام شرطة، وسجون، ومدارس.



وأفادت الوكالة بأن من بين الشركات المعنية، شركة صناعة السيارات "تسلا"، وخدمة شبكة توصيل المحتوى "كلاود فلير".

وتمكن المتسللون من مشاهدة لقطات فيديو داخل عيادات صحة المرأة، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومكاتب شركة فيركادا نفسها، التي جمعت بيانات كاميرات المراقبة.

وتستخدم بعض الكاميرات، بما في ذلك في المستشفيات، تقنية التعرف على الوجه لتحديد وتصنيف الذين ظهروا في اللقطات.

ويقول المتسللون إن لديهم أيضاً إمكانية الوصول إلى أرشيف الفيديو الكامل لعملاء شركة "فيركادا"