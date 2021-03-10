روسيا تخطط لإبطاء سرعة استخدام خدمات تويتر.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تخطط روسيا لإبطاء سرعة استخدام خدمات تويتر بعد أن أعلنت دعاوى قضائية ضدها و4 شركات أخرى للتواصل الاجتماعي، لرفضها حذف منشورات عن احتجاجات الشهر الماضي بعد سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وكالة مراقبة الإنترنت في روسيا "روز كوماندزور" اليوم الأربعاء، أن "روسيا ستبطئ سرعة استخدام تويتر على جميع الأجهزة المحمولة وعلى نصف أجهزة الكمبيوتر المكتبية لأن الشركة لم تحذف محتوى عن محاولات انتحار المراهقين والمواد الإباحية وتعاطي المخدرات".

ولم يشر البيان إلى المنشورات عن الاحتجاج، لكنه قال: "يمكن حظر استخدام تويتر تماماً إذا لم يُحذف المحتوى المحظور".

ولم يتسن الوصول إلى شركة تويتر على الفور للتعليق.