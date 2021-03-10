المذيع البريطاني بيرس مورغان يستقيل بعد تعليقه على ميغان ماركل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم المذيع بيرس مورغان استقالته من البرنامج الصباحي على قناة "أي تي في" (صباح الخير بريطانيا) بعد خلاف حول تعليقاته على ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري.



وأنهت الاستقالة إطلالة المذيع المثير للجدل بعد ست سنوات في البرنامج.

من جهتها، أعلنت قناة "أي تي في عن القرار بعد تصريح هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (أوفكوم). وتلقّت "أوفكوم" 41 ألف شكوى في هذا الشأن.

وقال مورغن في برنامجه الإثنين، "لم أصدق كلمة واحدة" مما قالته الدوقة في مقابلتها مع أوبرا وينفري حول صحتها العقلية.

وعلى الرغم من عدم تقديمه أي اعتذار، قال مورغان: "لا يزال لدي شكوك حول صحة الكثير مما قالته. لكن اسمحوا لي فقط أن أذكر موقفي من المرض العقلي والانتحار."

ومن جهتها قالت رئيسة القناة، كارولين ماكول في وقت لاحق لصالح ميغان ماركل: "نحن نتعامل مع الموضوع ولن أعلق على الموضوع".

وأكدت القناة لشبكة "بي بي سي" أن مغادرة مورغان البرنامج الصباحي ستنفذ فوراً، لكنها رفضت الإفصاح عن من سيحلّ محله.

أتت مغادرة مورغان عقب خلاف على الهواء مع مقدم الأرصاد الجوية ألكس بيرسفورد، الذي انتقد زميله الثلاثاء لاستمراره بالتهجم على الدوقة. ما دفع مورغان إلى مغادرة موقع التصوير، ثمّ عاد بعد عشر دقائق.