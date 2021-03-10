فلسطين تحذر من لصوص الآثار الإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Marco Bertorello

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء: "إنه عادة ما تتم السيطرة على المواقع الأثرية بقوانين وأوامر عنصرية وتبريرات تحت حجج وعناوين مختلفة واهية، ولا يقتصر الأمر على سرقة المواقع الأثرية فقط، بل يتم تزويرها وعرضها في عديد المتاحف كشواهد لادعاءاته الاستعمارية المضللة، في عملية تزوير ممنهجة للتاريخ والجغرافيا والتراث الإنساني".

وأضاف البيان أن "صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سرقتها للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية، ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها".