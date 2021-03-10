فلسطين تحذر من لصوص الآثار الإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Marco Bertorello
وأضاف البيان أن "صمت المجتمع الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية بات يشجع إسرائيل على الاستمرار في سرقتها للأرض الفلسطينية ومواقعها الأثرية، ويعطيها الغطاء اللازم لتصعيد جرائمها".
وأوضحت أن "المطلوب من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة هو احترام لمسؤولياتها والتزاماتها بحماية المواقع الأثرية الفلسطينية، ومحاسبة ومساءلةلصوص الآثار الإسرائيليين وفرض عقوبات على إسرائيل لثنيها عن استهداف المواقع الأثرية".