عملا بوصيته... ورثة ناصر الصباح يتنازلون عن القضايا المرفوعة من والدهم في الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن ورثة الشيخ صباح الأحمد قدموا، اليوم الأربعاء، للمحكمة تنازلا إلى المحكمة عن جميع القضايا الجزائية والمدنية المرفوعة من قبل والدهم.

بدوره علق حساب "شاهين سناب" بأن التنازل كان عن القضايا التي رفعها الشيخ ناصر بصفة شخصية، بينما بلاغ "صندوق الجيش"، الذي قدمه الراحل، كان بصفته وزيرا للدفاع.

ورحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، الابن الأكبر لأمير الكويت الراحل صباح الأحمد، في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بعد 3 أشهر من وفاة والده، عن عمر يناهز 72 عاما.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقا، وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الجابر الصباح.