روسيا ترصد 45 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال آخر 24 ساعة

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 45 خرقا (منها وفقا للجانب السوري - 39 خرقا)، في محافظات إدلب (23) واللاذقية (15) وحماة (5) وحلب (2)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 25 خرقا (ما يؤكده الجانب الروسي منها - صفر).

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 375 سلة غذائية بوزن إجمالي يصل إلى 2.865 طن إلى قرية رسم الخميس غربي في ريف حلب.

وبشكل عام تم تنفيذ 2754 عملية إنسانية ليبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية –4778.608 طن.