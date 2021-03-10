البنك الدولي يشيد بخطوات مصر بشأن الرعاية الصحية للمرأة

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنها استعرضت آراء أبرز المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر.

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن البنك الدولي، أشاد بالخطوات الإيجابية لمصر في مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، وذلك في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي 2020، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وأكد البنك في تقريره، أن مصر سجلت 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL، الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الإقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، إضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.

وأعلن البنك الدولي أن دول العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.

وأشار البنك في تقريره إلى إطلاق مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضي، مبادرة "صحتنا النفسية أولوية"، لمواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الاختصاصيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.