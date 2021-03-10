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"دعونا نأمل"... لجين الهذلول تحضر جلسة استئناف جديدة في الرياض... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت لقطات فيديو الناشطة ، وهي تحيي دبلوماسيين، سمحت السلطات السعودية، لهم باستقبالها، قبل دخولها مقر المحكمة، إذ شكرتهم على الحضور قائلة: "دعونا نأمل أن الحكم قد تم تغييره أو تعديله قليلا.. وسنرى كيف تسير الأمور.. شكرا جزيلا لدعمكم".

وأفرجت السلطات القضائية في السعودية عن لجين الهذلول في العاشر من شهر فبراير/ شباط الماضي، بعدما حكمت المحكمة الجزائية المختصة في السعودية، عليها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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