شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى من أمام منزله بالقدس.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشيخ عكرمة سعيد صبرى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأٌقصى، بعد اقتحام منزله فى حى الصوانة بمدينة القدس المحتلة، ونشرت وكالة شهاب للأنباء على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، صورة من لحظة اعتقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبرى من منزله بحى الصوانة.



اعتقال خطيب الأقصى

ووفق وسائل إعلام محلية، أفادت عائلة الشيخ صبرى، بأن قوة من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا منزل العائلة بعد محاصرته، ثم اعتقلوا الشيخ عكرمة صبرى وحولوه للتحقيق، دون توضيح سبب الاعتقال أو المركز الذى سيتم تحويله إليه.

ويأتى اعتقال الشيخ عكرمة سعيد صبرى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، إمام وخطيب المسجد الأٌقصى، قبل يوم من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج يوم الخميس، حيث من المقرر إقامة احتفال بهذه المناسبة عند صلاة الظهر فى المسجد الأقصى.

وفى وقت سابق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين ومخابرات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أنّ 30 مستوطنًا و15 طالبًا وموظف آثار اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وتجولوا فيها وأدوا طقوساَ تلمودية، بحراسةٍ مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وفى سياق متصل، اقتحم مستوطنون، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، أول أمس الإثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط منع المصلين المسلمين من دخوله.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن 84 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية قبالة مصلى "باب الرحمة" وقبة الصخرة المشرفة.