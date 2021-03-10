“السيسي”: أمن الخليج جزء من أمن مصر الوطني

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عن شكره لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وقوفها إلى جانب بلاده في أصعب الظروف التي مرت بها على مر التاريخ.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته خلال لقائه مع قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة اليوم، أن أمن الخليج جزء من أمن مصر الوطني، مبينًا أنه يمثل منهج وإستراتيجية وثوابت السياسة المصرية التي لم تتغير تجاه الدول العربية.

وحول سد النهضة، قال الرئيس السيسي إن بلاده مستمرة في المفاوضات وأنه يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وبشأن الوضع في ليبيا، قال الرئيس السيسي، إن التشديد على وضع خط أحمر في الخط بين سرت والجفرة في ليبيا منتصف العام الماضي، جاء لأهمية توقف الأنشطة المسلحة بين الليبيين في الشرق والغرب.