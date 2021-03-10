شركة ريلمي الصينية تطرح عن هاتفها الذكي C21 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

طرحت شركة ريلمي الصينية، الأربعاء، هاتفها الذكي C21 الجديد بتكلفة منخفضة للفئة المتوسطة.



وأوضحت الشركة أن الهاتف الجديد يأتي بشاشة LCD قياس 6.5 بوصة بدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 89.5%.

ويشتمل الهاتف الجديد على كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي على وحدة كاميرا ثلاثية: العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل ودقة 2 ميجابيكسل للعدستين الثانية والثالثة.

وينبض بداخل الهاتف المعالج ميدياتيك Helio G35 ثماني النواة بدلا من المعالج Snapdragon 460 الذي كان في هاتف هاتفها الذكي C17، بالإضافة إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM و32 جيجابايت من ذاكرة فلاش، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويتميز الجهاز ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، يتم شحنها عبر micro USB. ويوفر الجهاز أيضا بطاقة SIM مزدوجة بتقنية 4G ومقبس سماعة رأس ويدعم تقنيات Wi-Fi 4 802.11n و Bluetooth 5.0 و GPS.

ويوجد في الخلف مستشعر بصمة الأصبع لإلغاء قفل الهاتف الذكي بسرعة.

كاميرا خلفية ثلاثية: العدسة الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل ودقة 2 ميجابيكسل للعدستين الثانية والثالثة

معالج ميدياتيك Helio G35 ثماني النواة

3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM

32 جيجابايت من ذاكرة فلاش (قابلة للزيادة)

بطارية سعة 5000 مللي أمبير

شاحن micro USB

بطاقة SIM مزدوجة بتقنية 4G

مقبس سماعة رأس

Wi-Fi 4 802.11n

Bluetooth 5.0

GPS

مستشعر بصمة الأصبع لإلغاء قفل الهاتف الذكي بسرعة