بيونتيك تعزز إنتاجها من اللقاحات إلى 3 مليارات جرعة في 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك" إنها تستطيع زيادة إنتاج لقاح فيروس كورونا لمواكبة الطلب.



ويمكن أن تنتج الشركة الألمانية ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من اللقاح المضاد لـ "كوفيد 19" مع شريكتها الأمريكية "فايزر" إذا لزم الأمر في عام 2022، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، أوجور شاهين لوكالة بلومبرغ للأنباء يوم الثلاثاء.

وأضاف أن هذا يعتمد أيضا على الطلب وما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات معززة.

وستمثل الـ 3 مليارات جرعة، زيادة بنسبة 50% عن ملياري جرعة تم التخطيط لها لعام 2021.