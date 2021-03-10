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بيونتيك تعزز إنتاجها من اللقاحات إلى 3 مليارات جرعة في 2022

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 مارس 2021

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قالت شركة الأدوية الألمانية "بيونتيك" إنها تستطيع زيادة إنتاج لقاح فيروس لمواكبة الطلب.

 

ويمكن أن تنتج الشركة الألمانية ما يصل إلى 3 مليارات جرعة من اللقاح المضاد لـ "كوفيد 19" مع شريكتها الأمريكية "فايزر" إذا لزم الأمر في عام 2022، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك، أوجور شاهين لوكالة بلومبرغ للأنباء يوم الثلاثاء.

 

وأضاف أن هذا يعتمد أيضا على الطلب وما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات معززة.

 

وستمثل الـ 3 مليارات جرعة، زيادة بنسبة 50% عن ملياري جرعة تم التخطيط لها لعام 2021.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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