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مقيم مصري ينشر فيديو يهاجم دولة خليجية ورجال الأمن فيها

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان رسمي: "إنه تم ضبط المقيم إثر تصويره رجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الإجراءات المتخذة من قبلهم والإساءة للكويت، بمقطع فيديو تم تداوله من قبل النشطاء".

وذكر البيان أنه تمت مواجهة المقيم بمقطع الفيديو، حيث أقر بتصويره في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، ليتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكد البيان أن الداخلية الكويتية تقف بالمرصاد لكل من يخالف القوانين المنظمة للبلاد، حيث أنها لم تقبل بمثل هذه التصرفات والتطاول على رجال الأمن والإساءة لدولة الكويت.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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