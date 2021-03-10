الصحة المغربية تعلن عدد متلقي لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها، إن أكثر من أربعة ملايين شخص تلقّوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

© REUTERS / Youssef Boudlal

وجاء ذلك في إطار حملة التلقيح التي أطلقتها المملكة المغربية، في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب ما نشرته إذاعة "موزاييك إف إم".

وكان المغرب علق، الاثنين الماضي، الرحلات الجوية مع بولندا وفنلندا واليونان ولبنان والكويت، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وبإعلان المكتب الوطني للمطارات تعليق الرحلات، يرتفع عدد البلدان المشمولة بالقيود الجوية، إلى 26 دولة.

وكان المغرب سجل 486 ألفا و833 إصابة بـ"كوفيد-19"، منذ رصد أول إصابة في البلاد في مارس/آذار 2020، بينها 8695 وفاة، وفق الحصيلة الرسمية.

ويستهدف المغرب بحملة التلقيح كل الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 18 عاما، أي نحو 25 مليون نسمة، وذلك بهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.

ويعد لقاحا "أسترازينيكا" البريطاني و"سينوفارم" الصيني، هما المستخدمان في حملة التطعيم المغربية، إلا أن المملكة تسعى، وفق الإعلام المحلي، إلى إتاحة لقاحات إضافية على غرار "سبوتنيك-V" الروسي و"جونسون أند جونسون" الأمريكي.